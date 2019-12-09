Пасажиропотік аеропорту Ярославського перевищив позначку 1,2 млн

ukru
12:30 • 24131 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 112554 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 107520 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 125085 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 124418 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 126787 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 171347 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 268506 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 262241 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 255337 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
2 м/с
25 %
755 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
рашисти завербували 14-річну для теракту під погрозами відвертих фото і хотіли її підірвати: дівчину затримали

рашисти завербували 14-річну для теракту під погрозами відвертих фото і хотіли її підірвати: дівчину затримали

21 березня, 08:16 • 24339 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 65951 перегляди
Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

Ворожі дрони пошкодили кладовище в Одесі: знищено близько 30 могил

21 березня, 10:20 • 41632 перегляди
Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

Франція та Італія затримують виділення ЄС 5 млрд євро на боєприпаси Україні - Bloomberg

11:00 • 83375 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

11:30 • 32942 перегляди
Публікації
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 112554 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 125085 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 124418 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 110405 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 123071 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

15:12 • 6700 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

14:59 • 6661 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

11:30 • 32942 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 65951 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 105741 перегляди
Актуальне
Пасажиропотік аеропорту Ярославського перевищив позначку 1,2 млн

Пасажиропотік аеропорту Ярославського перевищив позначку 1,2 млн

Київ • УНН

 • 3729 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Міжнародний аеропорт «Харків», входить до групи DCH відомого українського бізнесмена Олександра Ярославського, за одинадцять місяців 2019 року збільшив пасажиропотік на 39%, обслужив за цей період понад 1,2 мільйона пасажирів на внутрішніх і міжнародних напрямках. Динамічний розширення маршрутної мережі дозволило за підсумками 11 місяців 2019 року збільшити число обслужених рейсів до 5 138 - це на 19% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

"Пасажиропотік Міжнародного аеропорту" Харків "в листопаді досяг 115,2 тисячі пасажирів. Це на 59% більше, ніж за той же місяць минулого року, коли показник становив 72,6 тисячі. Аеропорт обслужив 95,4 тисячі пасажирів міжнародних рейсів; 19,8 тисяч на внутрішніх перельотах, і показав зростання цих показників на 72% і 16% відповідно ", - повідомила компанія-оператор харківського аеропорту" Нью Системс АМ ", що входить до групи DCH Ярославського.

За листопад 2019 року аеропорт "Харків" обслужив 477 вильотів авіакомпаній - це на 24% більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Найбільш популярними напрямками, за даними прес-служби аеропорту Ярославського, стали Шарм-ель-Шейх, Київ, Стамбул, Краків, Варшава, Відень, Гданськ, Шарджа, Катовіце і Прага.

У листопаді, згідно з даними Європейського відділення Міжнародної ради аеропортів (ACI Europe), стабільний приріст операційних показників Міжнародного аеропорту "Харків" дозволив йому увійти за підсумками третього кварталу 2019 року в ТОП-5 найбільш динамічно зростаючих повітряних гаваней Європи, які обслуговують до 5 мільйонів пасажирів на рік.

"Харківський аеропорт має шанси і надалі займати високі місця в континентальних рейтингах, маючи стабільний довгострокове зростання ключових показників протягом тривалого періоду", - прогнозує компанія-оператор аеропорту "Нью Системс АМ" з групи DCH Ярославського.

Аеропорт Харкова постійно розширює маршрутну мережу і відкриває продажу квитків на нові напрямки. У листопаді минулого місяця були анонсовані і відкриті продажу квитків на ряд нових рейсів. З 27 грудня авіакомпанія МАУ і туроператор Coral Travel запускають рейси до турецького міста Кайсері. З 16 січня 2020 року лоукост-авіакомпанія Ryanair відкриває регулярне сполучення Харкова з Будапештом. А з 29 березня цей же перевізник відкриє перельоти до Варшави (Модлін).

Квитки на нових напрямках вже доступні для покупки в авіакасах аеропорту "Харків" і на його сайті, а також на сайтах авіакомпаній і в квиткових агентствах.

Міжнародний аеропорт "Харків" (http://hrk.aero/) - один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію належного йому аеродрому.

Міжнародний аеропорт "Харків" входить до переліку лідерів серед українських аеропортів за інтенсивністю обслуговування злетів-посадок повітряних суден і кількістю обслуговуваних туристів на внутрішніх і міжнародних авіаперельотах. Аеропорт Ярославського першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності найвищим стандартам безпеки польотів та якості обслуговування, які встановлені Регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського Союзу.

Олександр Ярославський, власник і засновник групи DCH, яка має успішний досвід створення і розвитку аеропорту в Харкові, має намір повторити цей успіх: навесні 2020 року стартує будівництво нового аеровокзального комплексу міжнародного рівня в місті Дніпро.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$241.25
Brent
$71.77
Bitcoin
$83,570.40
S&P 500
$5,614.90
Газ TTF
$42.60
Золото
$3,016.11
Ethereum
$1,950.47