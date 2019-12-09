Пасажиропотік аеропорту Ярославського перевищив позначку 1,2 млн

"Пасажиропотік Міжнародного аеропорту" Харків "в листопаді досяг 115,2 тисячі пасажирів. Це на 59% більше, ніж за той же місяць минулого року, коли показник становив 72,6 тисячі. Аеропорт обслужив 95,4 тисячі пасажирів міжнародних рейсів; 19,8 тисяч на внутрішніх перельотах, і показав зростання цих показників на 72% і 16% відповідно ", - повідомила компанія-оператор харківського аеропорту" Нью Системс АМ ", що входить до групи DCH Ярославського.

За листопад 2019 року аеропорт "Харків" обслужив 477 вильотів авіакомпаній - це на 24% більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Найбільш популярними напрямками, за даними прес-служби аеропорту Ярославського, стали Шарм-ель-Шейх, Київ, Стамбул, Краків, Варшава, Відень, Гданськ, Шарджа, Катовіце і Прага.

У листопаді, згідно з даними Європейського відділення Міжнародної ради аеропортів (ACI Europe), стабільний приріст операційних показників Міжнародного аеропорту "Харків" дозволив йому увійти за підсумками третього кварталу 2019 року в ТОП-5 найбільш динамічно зростаючих повітряних гаваней Європи, які обслуговують до 5 мільйонів пасажирів на рік.

"Харківський аеропорт має шанси і надалі займати високі місця в континентальних рейтингах, маючи стабільний довгострокове зростання ключових показників протягом тривалого періоду", - прогнозує компанія-оператор аеропорту "Нью Системс АМ" з групи DCH Ярославського.

Аеропорт Харкова постійно розширює маршрутну мережу і відкриває продажу квитків на нові напрямки. У листопаді минулого місяця були анонсовані і відкриті продажу квитків на ряд нових рейсів. З 27 грудня авіакомпанія МАУ і туроператор Coral Travel запускають рейси до турецького міста Кайсері. З 16 січня 2020 року лоукост-авіакомпанія Ryanair відкриває регулярне сполучення Харкова з Будапештом. А з 29 березня цей же перевізник відкриє перельоти до Варшави (Модлін).

Квитки на нових напрямках вже доступні для покупки в авіакасах аеропорту "Харків" і на його сайті, а також на сайтах авіакомпаній і в квиткових агентствах.

Міжнародний аеропорт "Харків" (http://hrk.aero/) - один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію належного йому аеродрому.

Міжнародний аеропорт "Харків" входить до переліку лідерів серед українських аеропортів за інтенсивністю обслуговування злетів-посадок повітряних суден і кількістю обслуговуваних туристів на внутрішніх і міжнародних авіаперельотах. Аеропорт Ярославського першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності найвищим стандартам безпеки польотів та якості обслуговування, які встановлені Регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського Союзу.

Олександр Ярославський, власник і засновник групи DCH, яка має успішний досвід створення і розвитку аеропорту в Харкові, має намір повторити цей успіх: навесні 2020 року стартує будівництво нового аеровокзального комплексу міжнародного рівня в місті Дніпро.