Пассажиров парома из Грузии отправили на базу обсервации под Одессой
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Пассажиров парома, прибывшего в Черноморский порт из Грузии, отправили на базу обсервации под Одессой. Об этом в Facebook сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый, передает УНН.
"В порту Черноморска встретили 14 граждан Украины и одного иностранного гражданина с видом на жительство, которые вернулись домой на пароме из Грузии. Специалистами лабораторного центра на водном транспорте МОЗ было проведено обследование состояния здоровья всех пассажиров. Симптомов заболевания нет", - написал Куцый.
Куцый напомнил, что в соответствии с п. 3.2 ПКМУ 241 от 29 марта 2020 года, все пассажиры подлежат обязательной обсервации в течение 14 дней.
"После этого украинцев доставили на базу обсервации под Одессой. Проживание и питание будут бесплатными, а за их состоянием постоянно наблюдать медики", - отметил Куцый.
Напомним, в Украине зафиксировано уже 669 случаев COVID-19.