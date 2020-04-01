Пасажирів парому з Грузії відправили на базу обсервації під Одесою
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Пасажирів парому, який прибув у Чорноморський порт з Грузії, відправили на базу обсервації під Одесою. Про це у Facebook повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций, передає УНН.
"У порту Чорноморська зустріли 14 громадян України та одного іноземного громадянина з посвідкою на постійне проживання, які повернулися додому на паромі з Грузії. Спеціалістами лабораторного центру на водному транспорті МОЗ було проведено обстеження стану здоров’я всіх пасажирів. Симптомів захворювання немає", - написав Куций.
Куций нагадав, що у відповідності до п. 3.2 ПКМУ 241 від 29 березня 2020 року, усі пасажири підлягають обов‘язковій обсервації протягом 14 днів.
"Після цього українців доправили на базу обсервації під Одесою. Проживання та харчування буде безкоштовним, а за їх станом постійно спостерігатимуть медики", - зазначив Куций.
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