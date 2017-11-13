Парубий призвал сохранять депутатам мандат после назначения министрами

Председатель парламента отметил, что такая практика есть в отдельных странах ЕС.

"Есть идея, чтобы министр будучи избранным мог оставаться нардепом. Я поддерживаю эту идею... Хотя, в некоторых странах есть практика, на момент избрания министром депутата заменяет советник, а после ухода из министерства депутат имеет возможность вернуться в парламент", - отметил спикер.

Он считает, что сохранение за депутатам мандата способствовало бы стабилизации работе парламента.

Напомним, что во время съезда "Народного фронта" экс-премьер Арсений Яценюк заявил о необходимости расширения полномочий премьер-министра.