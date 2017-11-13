Парубий призвал сохранять депутатам мандат после назначения министрами
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Спикер парламента Андрей Парубий выступает за то, чтобы депутатам после назначения министрами сохраняли мандат. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов, передает корреспондент УНН.
Председатель парламента отметил, что такая практика есть в отдельных странах ЕС.
"Есть идея, чтобы министр будучи избранным мог оставаться нардепом. Я поддерживаю эту идею... Хотя, в некоторых странах есть практика, на момент избрания министром депутата заменяет советник, а после ухода из министерства депутат имеет возможность вернуться в парламент", - отметил спикер.
Он считает, что сохранение за депутатам мандата способствовало бы стабилизации работе парламента.
Напомним, что во время съезда "Народного фронта" экс-премьер Арсений Яценюк заявил о необходимости расширения полномочий премьер-министра.