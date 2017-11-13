Парубій закликав зберігати депутатам мандат після призначення міністрами

Голова парламенту наголосив, що така практика є в окремих країнах ЄС.

“Є ідея, щоб міністр будучи обраним міг залишатися нардепом. Я підтримую цю ідею...Хоча, в деяких країнах є практика, що на час обрання міністром депутата замінює радник, а після звільнення з міністерства депутат має можливість повернутися до парламенту”, — зазначив спікер.

Він вважає, що збереження за депутатам мандату сприяло б стабілізації роботі парламенту.

Нагадаємо, що під час з’їзду “Народного фронту” екс-прем’єр Арсеній Яценюк заявив про необхідність розширення повноважень прем’єр-міністра.