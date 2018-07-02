Парубий надеется, что Рада на этой неделе сможет избрать судей КСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. На этой неделе парламент рассмотрит вопрос избрания судей Конституционного суда Украины. Об этом во время брифинга заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
"У нас есть в долгу еще один кадровый вопрос - избрание судей КСУ. Оно по времени не такое объемное, как вопрос ЦИК, и поэтому я думаю, что мы пройдем (на этой неделе - ред.) его без особого труда", - сообщил Парубий.
Как сообщал УНН, в этот четверг парламенту предлагается рассмотреть вопрос назначения нового состава Центральной избирательной комиссии.