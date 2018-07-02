Парубій сподівається, що Рада цього тижня зможе обрати суддів КСУ

“У нас є в боргу ще одне кадрове питання — обрання суддів КСУ. Воно по часу не таке об’ємне, як питання ЦВК, і тому я думаю, що ми пройдемо (цього тижня — ред.) його без особливих труднощів”, — повідомив А.Парубій.

Як повідомляв УНН, цього четверга парламенту пропонується розглянути питання призначення нового складу Центральної виборчої комісії.