Парубій сподівається, що Рада цього тижня зможе обрати суддів КСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Цього тижня парламент розгляне питання обрання суддів Конституційного суду України. Про це під час брифінгу заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
“У нас є в боргу ще одне кадрове питання — обрання суддів КСУ. Воно по часу не таке об’ємне, як питання ЦВК, і тому я думаю, що ми пройдемо (цього тижня — ред.) його без особливих труднощів”, — повідомив А.Парубій.
Як повідомляв УНН, цього четверга парламенту пропонується розглянути питання призначення нового складу Центральної виборчої комісії.