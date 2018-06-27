Парубий надеется на одобрение Конгрессом США резолюции по Голодомору

ukru
Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 24266 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 102701 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 118152 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 138500 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 144093 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 181977 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 156946 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143047 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130684 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 192667 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

10 марта, 00:20 • 71951 просмотра
россия продолжает демонстрировать углубление отношений с противниками США - ISW

россия продолжает демонстрировать углубление отношений с противниками США - ISW

02:02 • 61815 просмотра
«Пока американцы не будут проявлять к нам уважение»: будущий премьер Канады - о сроках действия пошлин для США

«Пока американцы не будут проявлять к нам уважение»: будущий премьер Канады - о сроках действия пошлин для США

02:39 • 87549 просмотра
В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

03:18 • 108526 просмотра
Враг ночью атаковал Полтавщину: в ОВА показали последствия удара

Враг ночью атаковал Полтавщину: в ОВА показали последствия удара

05:37 • 54399 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 158518 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 192664 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 200016 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 210251 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 267011 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 181973 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 113454 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 117239 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 118855 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 117833 просмотра
Актуальное
Парубий надеется на одобрение Конгрессом США резолюции по Голодомору

Парубий надеется на одобрение Конгрессом США резолюции по Голодомору

Киев  •  УНН

 • 8315 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Спикер украинского парламента Андрей Парубий надеется, Конгресс США в этом году примет резолюцию по определению Голодомора. Об этом председатель Верховной Рады Украины написал в twitter, передает УНН.

"Поблагодарил конгрессменом Питера Роскама и Дэвида Прайса, которые стали соавторами резолюции в Конгрессе, по определению Голодомора. Надеюсь, что эта резолюция будет принята Конгрессом в этом году, ведь в этом году весь мир чтит 85 годовщину Голодомора", - говорится в сообщении.

Напомним, спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал закон "О национальной безопасности".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы