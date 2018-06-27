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Парубій сподівається на схвалення Конгресом США резолюції щодо Голодомору

Парубій сподівається на схвалення Конгресом США резолюції щодо Голодомору

Київ • УНН

 • 8315 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. Спікер українського парламенту Андрій Парубій сподівається, Конгрес США цього року ухвалить резолюцію щодо визначення Голодомору. Про це голова Верховної Ради України написав в twitter, передає УНН.

“Подякував конгресменам Пітеру Роскаму і Девіду Прайсу, які стали співавторами резолюції у Конгресі, щодо визначення Голодомору. Сподіваюся, що ця резолюція буде ухвалена Конгресом цього року, адже цього року весь світ вшановує 85 роковини Голодомору”, — йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, спікер Верховної Ради України Андрій Парубій підписав закон “Про національну безпеку”.

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