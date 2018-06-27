Парубій сподівається на схвалення Конгресом США резолюції щодо Голодомору

“Подякував конгресменам Пітеру Роскаму і Девіду Прайсу, які стали співавторами резолюції у Конгресі, щодо визначення Голодомору. Сподіваюся, що ця резолюція буде ухвалена Конгресом цього року, адже цього року весь світ вшановує 85 роковини Голодомору”, — йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, спікер Верховної Ради України Андрій Парубій підписав закон “Про національну безпеку”.