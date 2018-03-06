Парубий о законе про нацбезопасность: ждем рекомендаций НАТО

"По поводу законопроекта о нацбезопасности: ключевое сейчас - это решение комитета, который еще изучает и рассматривает этот законопроект. Насколько мне известно, этот законопроект детально изучается в экспертной среде НАТО, и одна из его ключевых вещей - это реформа нацбезопасности и также необходимое условие для последующей интеграции Украины в НАТО. Будет очень важно мнение экспертов НАТО. Парламент принял решение, что вступление в НАТО является нашим стратегическим направлением, и поэтому их оценка и рекомендации этого законопроекта для меня имеют большое значение, как и рекомендации нашего комитета. Ждем рекомендации НАТО и комитета", - рассказал А.Парубий.

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Как сообщал УНН, законопроект о нацбезопасности рассмотрят на ближайшем заседании комитета.