Парубій щодо закону про нацбезпеку: чекаємо рекомендацій НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Закон про національну безпеку вивчається профільним комітетом парламенту і експертним середовищем НАТО. Про це під час брифінгу заявив голова парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
“Щодо законопроекту про нацбезпеку: ключове зараз — це рішення комітету, який ще вивчає і розглядає цей законопроект. Наскільки мені відомо, цей законопроект детально вивчається в експертному середовищі НАТО, і одна з його ключових речей — це реформа нацбезпеки і також необхідна умова для наступної інтеграції України в НАТО. Буде дуже важлива думка експертів НАТО. Парламент прийняв рішення, що вступ в НАТО є нашим стратегічним напрямком, і тому їхня оцінка і рекомендації цього законопроекту для мене мають велике значення, як і рекомендації нашого комітету. Чекаємо рекомендації НАТО і комітету”, — розповів А.Парубій.
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Як повідомляв УНН, законопроект про нацбезпеку розглянуть на найближчому засіданні комітету.