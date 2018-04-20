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Парубий рассказал, как договориться с МВФ и не спешить поднимать тарифы

Киев • УНН

 • 11511 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. В случае принятия Верховной Радой закона об Антикоррупционном суде с учетом рекомендаций Венецианской комиссии, на чем настаивали в Международном валютном фонде, можно договориться о поэтапности или отсрочке повышения тарифов в Украине. Об этом заявил глава украинского парламента Андрей Парубий в эфире ток-шоу "Право на власть", передает УНН.

Парубий рассказал, как договориться с МВФ и не спешить поднимать тарифы

"Если нам удастся принять закон об Антикоррупционном суде, учтя ключевые выводы Венецианской комиссии, мы будем иметь шанс, получив доверие в отношениях с МВФ, договориться о поэтапности или отсрочке повышения тарифов. И мы над тем очень активно и плотно работаем", - сказал он.

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При этом Парубий добавил, что ведутся соответствующие переговоры с МВФ и другими партнерами Украины.

Напомним, ранее в МВФ отметили, что во время рассмотрения законопроекта об Антикоррупционном суде в парламенте нужно учти поправки, необходимые для приведения окончательного текста закона в полное соответствие предусмотренным программой обязательствам и рекомендациям Венецианской комиссии Совета Европы.

Кроме того, МВФ заявил, что Украина должна выполнять обещания по согласованию цен на газ с рыночной в рамках программы кредитования в размере 17,5 млрд долларов.

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