Парубій розповів, як домовитися з МВФ і не поспішати піднімати тарифи

КИЇВ. 20 квітня. УНН. У разі ухвалення Верховною Радою закону про Антикорупційний суд з урахуванням рекомендацій Венеційської комісії, на чому наполягали у Міжнародному валютному фонді, можна домовитися про поетапність або відтермінування підняття тарифів в Україні. Про це заявив голова українського парламенту Андрій Парубій в ефірі ток-шоу "Право на владу", передає УНН.