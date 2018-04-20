Парубій розповів, як домовитися з МВФ і не поспішати піднімати тарифи
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. У разі ухвалення Верховною Радою закону про Антикорупційний суд з урахуванням рекомендацій Венеційської комісії, на чому наполягали у Міжнародному валютному фонді, можна домовитися про поетапність або відтермінування підняття тарифів в Україні. Про це заявив голова українського парламенту Андрій Парубій в ефірі ток-шоу "Право на владу", передає УНН.
"Якщо нам вдасться прийняти закон про Антикорупційний суд, врахувавши ключові висновки Венеційської комісії, ми будемо мати шанс, здобувши довіру у відносинах з МВФ, домовитися про поетапність або відтермінування підняття тарифів. І ми над тим дуже активно і щільно працюємо", - сказав він.
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При цьому Парубій додав, що ведуться відповідні переговори з МВФ та іншими партнерами України.
Нагадаємо, раніше у МВФ зазначили, що під час розгляду законопроекту щодо Антикорупційного суду в парламенті потрібно врахувати поправки, необхідні для приведення остаточного тексту закону у повну відповідність передбаченим програмою зобов’язанням та рекомендаціям Венеційської комісії Ради Європи.
Крім того, МВФ заявив, що Україна повинна виконувати обіцянки щодо узгодження цін на газ з ринковою у рамках програми кредитування в розмірі 17,5 млрд доларів.