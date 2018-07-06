Парубий прибыл на допрос по делу Ефремова

Допрос происходит с помощью видеосвязи, заседание суда происходит в Старобельском районном суде Луганской области.



Накануне, по просьбе Парубия, суд перенес его допрос из-за графика в Верховной Раде.



Напомним, на переговорах по освобождению помещения Службы безопасности Украины в Луганске в 2014 году боевики выдвигали требования лидера "Украинского выбора" Виктора Медведчука о референдуме. Также боевики требовали амнистии для бойцов "Беркута" и "Альфы". Об этом председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил на допросе в суде над бывшим главой "Партии Регионов" Александром Ефремовым.



Как сообщал УНН, Ефремов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность), ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст. 341, ч.5 ст.27, ст.341 УК Украины.