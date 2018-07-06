Парубій прибув на допит у справі Єфремова

Допит відбувається за допомогою відео зв’язку, засідання суду відбувається у Старобільському районному суді Луганської області.



Напередодні, на прохання Парубія, суд переніс його допит через графік у Верховній Раді.



Нагадаємо, на переговорах по звільненню приміщення Служби безпеки України в Луганську в 2014 році бойовики висували вимоги лідера "Українського вибору" Віктора Медведчука щодо референдуму. Також бойовики вимагали амністії для бійців "Беркуту" та "Альфи". Про це голова Верховної ради України Андрій Парубій заявив на допиті в суді над колишнім головою "Партії Регіонів" Олександром Єфремовим.



Як повідомляв УНН, Єфремов обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.110 (посягання на територіальну цілісність), ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 КК України.