Парубий обсудил с Волкером "Северный поток-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий встретился в Вильнюсе со спецпредставителем госдепартамента США по Украине Куртом Волкером. Об этом он сообщил в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"В Вильнюсском университете в рамках конференции президента Адамкуса провел встречу со спецпредставителем Госдепартамента США Куртом Волкером", - написал он
Парубий отметил, что основными темами диалога были противодействие российской агрессии и российскому гибридному проекту "Северный поток-2".
Напомним, Соединенные Штаты и Румыния выступают против строительства газопровода "Северный поток-2", а также других проектов в энергетической сфере, которые делают их партнеров и союзников зависимыми от российских энергоресурсов.
Российский газопровод “Северный поток-2” строится для поставок газа в Германию в обход Украины. В Украине указывают на политичность этого проекта и на то, что если “Северный поток-2” будет построен, Россия организует серию провокаций, чтобы окончательно прекратить транзит через Украину. Германия заявляет, что не считает этот проект политическим, и предприняла шаги, направленные на сохранение транзита газа через Украину.
В Вильнюсском университете в рамках Конференции Президента Адамкуса провел встречу со спецпредставителем Госдепартамента # США @StateDept Куртом Волкером @SpecRepUkraine Говорили о противодействии российской агрессии и российском гибридном проекта "Северный поток-2" # NordStream2 pic.twitter.com/XDW8rIDxWm- Андрей Парубий (@AndriyParubiy) August 23, 2019