Парубій обговорив з Волкером "Північний потік-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Голова Верховної Ради восьмого скликання Андрій Парубій зустрівся у Вільнюсі зі спецпредставником держдепартаменту США у справах України Куртом Волкером. Про це він повідомив у своєму мікроблозі в Twitter, передає УНН.
"У Вільнюському університеті у рамках конференції президента Адамкуса провів зустріч зі спецпредставником Держдепартаменту США Куртом Волкером", - повідомив він.
Парубій відзначив, що основними темами діалогу були протидія російській агресії і російському гібридному проекту "Північний потік-2".
Нагадаємо, Сполучені Штати і Румунія виступають проти будівництва газопроводу “Північний потік-2”, а також інших проектів в енергетичній сфері, які роблять їх партнерів і союзників залежними від російських енергоресурсів.
Як відомо, російський газопровід “Північний потік-2” будується для поставок газу в Німеччину в обхід України. В Україні вказують на політичність цього проекту і на те, що якщо “Північний потік-2” буде побудований, Росія організовує серію провокацій, щоб остаточно припинити транзит через Україну. Німеччина заявляє, що не вважає цей проект політичним, і зробила кроки, спрямовані на збереження транзиту газу через Україну.
У Вільнюському університеті у рамках Конференції Президента Адамкуса провів зустріч зі спецпредставником Держдепартаменту #США @StateDept Куртом Волкером @SpecRepUkraine Говорили про протидію російській агресії і російському гібридному проекту "Північний потік-2" #NordStream2 pic.twitter.com/XDW8rIDxWm— Андрій Парубій (@AndriyParubiy) August 23, 2019