Парубий назвал условие принятия Избирательного кодекса до конца сессии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий допускает принятие избирательного кодекса до конца текущей сессии. Об этом он заявил во время брифинга после завершения заседания Согласительного совета, передает корреспондент УНН.
“Сейчас рабочая группа во главе с Черненко (нардеп от БПП Александр Черненко — ред.) продолжает анализ поправок. Если комитет завершит рассмотрение избирательного кодекса до конца сессии, я предложу его рассмотреть на этой сессии, если нет, то в сентябре”, — отметил спикер.
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Напомним, что в первом чтении Избирательный кодекс был принят еще в ноябре. В процессе подготовки ко второму чтению в законопроект было внесено более 4000 поправок.
Как сообщал УНН, Европарламент призвал Украину принять Избирательный кодекс до осени.