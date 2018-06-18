Парубий назвал условие принятия Избирательного кодекса до конца сессии

“Сейчас рабочая группа во главе с Черненко (нардеп от БПП Александр Черненко — ред.) продолжает анализ поправок. Если комитет завершит рассмотрение избирательного кодекса до конца сессии, я предложу его рассмотреть на этой сессии, если нет, то в сентябре”, — отметил спикер.

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Напомним, что в первом чтении Избирательный кодекс был принят еще в ноябре. В процессе подготовки ко второму чтению в законопроект было внесено более 4000 поправок.

Как сообщал УНН, Европарламент призвал Украину принять Избирательный кодекс до осени.