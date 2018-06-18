Парубій назвав умову ухвалення Виборчого кодексу до кінця сесії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій допускає ухвалення виборчого кодексу до завершення поточної сесії. Про це він заявив під час брифінгу по завершенню засідання Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
“Наразі робоча група на чолі з Черненком (нардеп від БПП Олександр Черненк - ред.) продовжує аналіз поправок. Якщо комітет завершить розгляд виборчого кодексу до кінця сесії, я запропоную його розглянути на цій сесії, якщо ні, то у вересні”,- зазначив спікер.
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Нагадаємо, що у першому читанні Виборчий кодекс було схвалено ще у листопаді. У процесі підготовки до другого читання до законопроекту було внесено понад 4 тисячі поправок.
Як повідомляв УНН, Європарламент закликав Україну ухвалити Виборчий кодекс до осені.