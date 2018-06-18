Парубій назвав умову ухвалення Виборчого кодексу до кінця сесії

“Наразі робоча група на чолі з Черненком (нардеп від БПП Олександр Черненк - ред.) продовжує аналіз поправок. Якщо комітет завершить розгляд виборчого кодексу до кінця сесії, я запропоную його розглянути на цій сесії, якщо ні, то у вересні”,- зазначив спікер.

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Нагадаємо, що у першому читанні Виборчий кодекс було схвалено ще у листопаді. У процесі підготовки до другого читання до законопроекту було внесено понад 4 тисячі поправок.

Як повідомляв УНН, Європарламент закликав Україну ухвалити Виборчий кодекс до осені.