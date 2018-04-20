Парубий: досрочных парламентских выборов не будет

"Досрочных выборов не будет. Впереди будет работа системная, непростая. Будут решения, необходимые для общества, необходимые для безопасности и обороны", - сказал Парубий.

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Председатель ВР считает, что досрочные выборы являются способом дестабилизации страны. Он также заверил, что у Президента Украины Петра Порошенко по этому поводу идентичная позиция.

"Досрочные выборы - это способ дестабилизации и введение в паралич страны на длительный период", - сказал председатель парламента.

Как сообщал УНН, 28 февраля Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не планирует распускать парламент и назначать досрочные выборы.