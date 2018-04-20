Парубій: дострокових парламентських виборів не буде
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Дострокових виборів до Верховної Ради України не буде. Про це заявив голова українського парламенту Андрій Парубій в ефірі ток-шоу "Право на владу", передає УНН.
“Дочасних виборів не буде. Попереду буде робота системна, непроста. Будуть рішення, потрібні для суспільства, потрібні для безпеки та оборони”, — сказав А.Парубій.
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Голова ВР вважає, що дострокові вибори є способом дестабілізації країни. Він також запевнив, що у Президента України Петра Порошенка з цього приводу ідентична позиція.
"Дочасні вибори — це спосіб дестабілізації і введення в параліч країни на довший період”, — сказав голова парламенту.
Як повідомляв УНН, 28 лютого Президент України Петро Порошенко заявив, що не планує розпускати парламент і призначати дострокові вибори.