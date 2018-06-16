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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 113910 просмотра

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Партнер Коноплянки по "Шальке" стал лучшим игроком матча ЧМ-2018

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. Марокканский полузащитник Амин Харит, который является одноклубником украинском Евгения Коноплянки, признан лучшим футболистом матча группового этапа чемпионата мира-2018 между командами Марокко и Ирана, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

“Иранцы почти ничего не могли поделать с вингером ”Шальке“, который был очень активным в первом тайме и мог открыть счет в матче”, — говорится в сообщении сайта ЧМ-2018.

Примечательно, что в следующем матче чемпионата мира марокканцы сыграют 20 июня с командой Португалии, а сборная Ирана в этот же день встретится с командой Испании.

Напомним, что Иран выиграл поединок в Марокко.

Украинские Национальные Новости

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