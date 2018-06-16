Партнер Коноплянки по "Шальке" став кращим гравцем матчу ЧС-2018

“Іранці майже нічого не могли вдіяти з вінгером „Шальке“, який був дуже активним в першому таймі і міг відкрити рахунок в матчі”, — сказано у повідомленні сайту ЧС-2018.

Примітно, що у наступному матчі чемпіонату світу марокканці зіграють 20 червня з командою Португалії, а збірна Ірану в цей же день зустрінеться з командою Іспанії.

Нагадаємо, що Іран виграв поєдинок у Марокко.