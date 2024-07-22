Партизаны выследили вражеский ЗРК "Тор-М2" в Донецкой области - "АТЕШ"

Украинские партизаны выследили российский ЗРК "Тор-М2" возле Стародубовского водохранилища в Донецкой области. Об этом сообщает движение "АТЕШ", передает УНН.

Агент "АТЕШ" обнаружил последнюю модификацию ЗРК "Тор-М2" и десяток оккупантов, которые обслуживают комплекс. По наблюдениям, военнослужащие россии не ведут активную подготовку к потенциальным воздушным опасностям, регулярно прохлаждаясь в посадке, - говорится в сообщении.

Детали

По словам партизан, очевидно, что оккупанты значительно увеличили количество патрулей в районе размещения ЗРК, что свидетельствует о высокой оценке угрозы атак со стороны украинских ВС. Также РЛС держат постоянно выключенной, поскольку AGM-88 от ВСУ "выносит" такие установки оперативно.

Кроме того, было отмечено, что возле позиций ЗРК были установлены дополнительные средства радиоэлектронной борьбы, предназначенные для подавления сигналов в случае беспилотников ВСУ.

Оккупанты установили большое количество огневых точек на пляжах в Крыму - "АТЕШ"