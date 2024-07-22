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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Партизаны выследили вражеский ЗРК "Тор-М2" в Донецкой области - "АТЕШ"

Партизаны выследили вражеский ЗРК "Тор-М2" в Донецкой области - "АТЕШ"

Киев  •  УНН

22 июля 2024, 13:36  •  20388 просмотра

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Украинские партизаны "АТЕШ" обнаружили российский ЗРК "Тор-М2" возле Стародубовского водохранилища в Донецкой области. Оккупанты увеличили количество патрулей и установили средства РЭБ для защиты от атак ВСУ.

Украинские партизаны выследили российский ЗРК "Тор-М2" возле Стародубовского водохранилища в Донецкой области. Об этом сообщает движение "АТЕШ", передает УНН.

Агент "АТЕШ" обнаружил последнюю модификацию ЗРК "Тор-М2" и десяток оккупантов, которые обслуживают комплекс. По наблюдениям, военнослужащие россии не ведут активную подготовку к потенциальным воздушным опасностям, регулярно прохлаждаясь в посадке,

- говорится в сообщении.

Детали

По словам партизан, очевидно, что оккупанты значительно увеличили количество патрулей в районе размещения ЗРК, что свидетельствует о высокой оценке угрозы атак со стороны украинских ВС. Также РЛС держат постоянно выключенной, поскольку AGM-88 от ВСУ "выносит" такие установки оперативно.

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Кроме того, было отмечено, что возле позиций ЗРК были установлены дополнительные средства радиоэлектронной борьбы, предназначенные для подавления сигналов в случае беспилотников ВСУ.

Оккупанты установили большое количество огневых точек на пляжах в Крыму - "АТЕШ"17 июля 2024, 12:21 • 14283 просмотра

Ольга Розгон

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