Партизаны выследили вражеский ЗРК "Тор-М2" в Донецкой области - "АТЕШ"
Киев • УНН
Украинские партизаны "АТЕШ" обнаружили российский ЗРК "Тор-М2" возле Стародубовского водохранилища в Донецкой области. Оккупанты увеличили количество патрулей и установили средства РЭБ для защиты от атак ВСУ.
Украинские партизаны выследили российский ЗРК "Тор-М2" возле Стародубовского водохранилища в Донецкой области. Об этом сообщает движение "АТЕШ", передает УНН.
Агент "АТЕШ" обнаружил последнюю модификацию ЗРК "Тор-М2" и десяток оккупантов, которые обслуживают комплекс. По наблюдениям, военнослужащие россии не ведут активную подготовку к потенциальным воздушным опасностям, регулярно прохлаждаясь в посадке,
Детали
По словам партизан, очевидно, что оккупанты значительно увеличили количество патрулей в районе размещения ЗРК, что свидетельствует о высокой оценке угрозы атак со стороны украинских ВС. Также РЛС держат постоянно выключенной, поскольку AGM-88 от ВСУ "выносит" такие установки оперативно.
Кроме того, было отмечено, что возле позиций ЗРК были установлены дополнительные средства радиоэлектронной борьбы, предназначенные для подавления сигналов в случае беспилотников ВСУ.
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