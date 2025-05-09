Партизаны "демобилизовали" кремлевский сайт "бессмертный полк"

Киберспециалисты военной партизанской организации АТЕШ вывели из строя сайт polkrf.ru – главный ресурс движения "бессмертный полк россии". Портал стал инструментом государственной пропаганды путинского режима, который использует память о героях Второй мировой войны для оправдания текущей агрессии против Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на организацию в Telegram.

Детали

Как рассказали в АТЕШ, сначала "бессмертный полк" задумывался как народная инициатива для сохранения памяти о ветеранах. Однако впоследствии движение оказалось под полным контролем государства и стало служить милитарным целям.

Через подобные ресурсы кремль распространяет свою идеологию, манипулирует исторической памятью и формирует ложное представление о происходящем. Мы не позволим использовать память о прошлом для оправдания преступлений настоящего - подчеркнули в организации.

Напомним

Накануне киберподразделение АТЕШ атаковал Kassa24.ru, который распространял билеты на "культурные мероприятия" оккупантов в Крыму. Организация заявила, что борется с идеологической машиной кремля.