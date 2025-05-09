Партизани "демобілізували" кремлівський сайт "бессмертный полк"

Кіберфахівці військової партизанської організації АТЕШ вивели з ладу сайт polkrf.ru – головний ресурс руху "безсмертний полк россии". Портал став інструментом державної пропаганди путінського режиму, який використовує пам'ять про героїв Другої світової війни для виправдання поточної агресії проти України. Про це повідомляє УНН з посиланням на організацію в Telegram.

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Як розповіли в АТЕШ, спочатку "безсмертний полк" замислювався як народна ініціатива для збереження пам'яті про ветеранів. Однак згодом рух опинився під повним контролем держави і став служити мілітарним цілям.

Через подібні ресурси кремль поширює свою ідеологію, маніпулює історичною пам'яттю та формує хибне уявлення про те, що відбувається. Ми не дозволимо використати пам'ять про минуле для виправдання злочинів сьогодення - наголосили в організації.

Нагадаємо

Напередодні кіберпідрозділ АТЕШ атакував Kassa24.ru, який поширював квитки на "культурні заходи" окупантів у Криму. Організація заявила, що бореться з ідеологічною машиною кремля.