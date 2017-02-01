Партию контрабандных сигарет изъяли в Черноморском порту
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Черноморском морском порту правоохранители при осмотре грузовика, который на пароме направлялся в Грузию, обнаружили тайник с большим количеством табачных изделий. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Сотрудники спецслужбы изъяли из фуры почти тридцать пять тысяч пачек сигарет белорусского производства.
Кроме того, оперативники во время проверки складских помещений на одном из промтоварных рынков Одессы обнаружили двадцать тысяч пачек сигарет без соответствующих документов.
Правоохранители установили, что товар был нелегально ввезен с территории т.н. Приднестровья для перепродажи в разных регионах Украины.
Открыто уголовное производство по ч.3 ст.204 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
Как сообщал УНН, сигарет на полмиллиона гривен изъяли на границе с Румынией.