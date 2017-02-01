Партію контрабандних цигарок вилучили у Чорноморському порту
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. У Чорноморському морському порту правоохоронці при огляді вантажівки, яка поромом прямувала до Грузії, виявили схованку з великою кількістю тютюнових виробів. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
Співробітники спецслужби вилучили з фури майже тридцять п’ять тисяч пачок цигарок білоруського виробництва.
Окрім того, оперативники під час перевірки складських приміщень на одному з промтоварних ринків Одеси виявили двадцять тисяч пачок цигарок без відповідних документів.
Правоохоронці встановили, що товар був нелегально ввезений з території т.зв. Придністров’я для перепродажу в різних регіонах України.
Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.204 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
Як повідомляв УНН, цигарок на півмільйона гривень вилучили на кордоні з Румунією.