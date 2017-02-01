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Партію контрабандних цигарок вилучили у Чорноморському порту

Партію контрабандних цигарок вилучили у Чорноморському порту

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. У Чорноморському морському порту правоохоронці при огляді вантажівки, яка поромом прямувала до Грузії, виявили схованку з великою кількістю тютюнових виробів. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.

Співробітники спецслужби вилучили з фури майже тридцять п’ять тисяч пачок цигарок білоруського виробництва.

Окрім того, оперативники під час перевірки складських приміщень на одному з промтоварних ринків Одеси виявили двадцять тисяч пачок цигарок без відповідних документів.

Правоохоронці встановили, що товар був нелегально ввезений з території т.зв. Придністров’я для перепродажу в різних регіонах України.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.204 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Як повідомляв УНН, цигарок на півмільйона гривень вилучили на кордоні з Румунією.

Українські Національні Новини

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