Президентская партия "Новый Азербайджан" победила на выборах в парламент Азербайджана. Еще 44 мандата получат самовыдвиженцы, которые имеют провластную позицию. Об этом сообщает Радио.Свобода со ссылкой на азербайджанские СМИ, передает УНН.

Президентская партия "Новый Азербайджан" получает 68 из 125 мест по итогам выборов в парламент страны. Еще 44 мандата получат самовыдвиженцы, которые имеют провластную позицию. 12 мест получат представители небольших партий, которые также поддерживают правительство. В парламент прошел только один оппозиционный кандидат, Эркин Гадирли от "Республиканской альтернативы, - пишет издание.



Отмечается, что крупнейшая оппозиционная партия "Народный фронт Азербайджана" в седьмой раз бойкотировала "правительственный маскарад фальсифицированных выборов", а другая оппозиционная партия "Мусават" приняла участие в выборах впервые за 15 лет и не получила ни одного места.

Партия не верит в честность выборов, но решила принять участие, чтобы "активизировать политическую атмосферу в стране, - заявил лидер партии "Мусават" Ариф Гаджилы.

Напомним,

На местных выборах в Саксонии пророссийские партии набрали 46,9% голосов. "Альтернатива для Германии" получила 30,6%, "Союз Сары Вагенкнехт" - 11,8%, Левая партия - 4,5%.