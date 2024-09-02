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Партія президента Азербайджану перемогла на виборах до парламенту

Партія президента Азербайджану перемогла на виборах до парламенту

Київ • УНН

 • 15882 перегляди

"Новий Азербайджан" отримав 68 зі 125 місць у парламенті Азербайджану. Опозиція бойкотувала вибори або не отримала місць, лише один опозиційний кандидат пройшов до парламенту.

Президентська партія "Новий Азербайджан" перемогла на виборах до парламенту Азербайджану. Ще 44 мандати отримають самовисуванці, які мають провладну позицію. Про це повідомляє Радіо.Свобода з посиланням на азербайджанські ЗМІ, передає УНН.

Президентська партія "Новий Азербайджан" отримує 68 зі 125 місць за підсумками виборів до парламенту країни. Ще 44 мандати отримають самовисуванці, які мають провладну позицію. 12 місць отримають представники невеликих партій, які також підтримують уряд. До парламенту пройшов лише один опозиційний кандидат, Еркін Гадірлі від "Республіканської альтернативи,

- пише видання.


Зазначається, що найбільша опозиційна партія "Народний фронт Азербайджану" всьоме бойкотувала "урядовий маскарад фальсифікованих виборів", а інша опозиційна партія "Мусават" узяла участь у виборах уперше за 15 років і не отримала жодного місця.

Партія не вірить у чесність виборів, але вирішила взяти участь, щоб "активізувати політичну атмосферу в країні,

- заявив лідер партії “Мусават” Аріф Гаджили.

Нагадаємо

На місцевих виборах у Саксонії проросійські партії набрали 46,9% голосів. "Альтернатива для Німеччини" отримала 30,6%, "Союз Сари Вагенкнехт" - 11,8%, Ліва партія - 4,5%.

Павло Башинський

Павло Башинський

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