Парламентский рейтинг: в Раду проходят четыре партии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Если бы в сентябре этого года состоялись выборы в Верховную Раду, шансы попасть в парламент сохраняют четыре политические силы. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", сообщает УНН.
Детали
По данным опроса, если бы в ближайшее время состоялись выборы в Верховную Раду Украины, поддержку избирателей (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором) получили бы такие четыре партии:
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- "Слуга народа" - 25,8%;
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- "Европейская солидарность" - 14,1%;
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- "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,4%;
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- "Батькивщина" - 10,6%.
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Другие партии имеют следующие результаты:
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- "Сила и честь" - 4,9%;
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- партия Мураева "Наши" - 4,7%;
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- "Украинская стратегия Гройсмана" - 4,5%,
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- "Радикальная партия Олега Ляшко" - 4,2%;
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- "Партия Шария" - 3,6%;
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- "УДАР Виталия Кличко" - 3,4%;
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- условная партия Притулы - 3,2%.
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Рейтинг других политсил не превышает 3%.
Напомним
По результатам предварительного опроса, проведенного в августе, в случае выборов в Верховную Раду в ближайшее время, барьер в 5% для попадания в парламент преодолели бы также четыре партии: "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа ˗ За жизнь","Батьківщина".
Добавим
Опрос проводился с 2 по 4 сентября 2021 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более чем 2,0%.