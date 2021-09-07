Парламентський рейтинг: до Ради проходять чотири партії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Якби у вересні цього року відбулися вибори до Верховної Ради, шанси потрапити до парламенту зберігають чотири політичні сили. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", інформує УНН.
Деталі
За даними опитування, якби найближчим часом відбулися вибори до Верховної Ради України, підтримку виборців (серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором) дістали б такі чотири партії:
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- "Слуга народу" – 25,8%;
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- "Європейська солідарність" – 14,1%;
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- "Опозиційна платформа – За життя" – 12,4%;
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- "Батьківщина" – 10,6%.
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Інші партії мають такі результати:
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- "Сила і честь" – 4,9%;
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- партія Мураєва "Наші" – 4,7%;
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- "Українська стратегія Гройсмана" – 4,5%,
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- "Радикальна партія Олега Ляшка" – 4,2%;
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- "Партія Шарія" – 3,6%;
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- "УДАР Віталія Кличка" – 3,4%;
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- умовна партія Притули – 3,2%.
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Рейтинг інших політсил не перевищує 3%.
Нагадаємо
За результатами попереднього опитування, яке провели у серпні, у разі виборів до Верховної Ради найближчим часом, бар’єр у 5% для потрапляння до парламенту подолали б також чотири партії: "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа ˗ За життя", "Батьківщина".
Додамо
Опитування проводили з 2 до 4 вересня 2021 року серед населення України віком від 18 років в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше ніж 2,0%.