Парламентський рейтинг: до Ради проходять чотири партії

Деталі

За даними опитування, якби найближчим часом відбулися вибори до Верховної Ради України, підтримку виборців (серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором) дістали б такі чотири партії:



"Слуга народу" – 25,8%;



"Європейська солідарність" – 14,1%;



"Опозиційна платформа – За життя" – 12,4%;



"Батьківщина" – 10,6%.



Інші партії мають такі результати:



"Сила і честь" – 4,9%;



партія Мураєва "Наші" – 4,7%;



"Українська стратегія Гройсмана" – 4,5%,



"Радикальна партія Олега Ляшка" – 4,2%;



"Партія Шарія" – 3,6%;



"УДАР Віталія Кличка" – 3,4%;



умовна партія Притули – 3,2%.



Рейтинг інших політсил не перевищує 3%.

Нагадаємо

За результатами попереднього опитування, яке провели у серпні, у разі виборів до Верховної Ради найближчим часом, бар’єр у 5% для потрапляння до парламенту подолали б також чотири партії: "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа ˗ За життя", "Батьківщина".

Додамо

Опитування проводили з 2 до 4 вересня 2021 року серед населення України віком від 18 років в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше ніж 2,0%.