Парламентский комитет обратится в МВД из-за торговли журналистскими удостоверениями

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 июля. УНН. Комитет по вопросам свободы слова обратится в Министерство внутренних дел Украины с просьбой проверить информацию о торговле журналистскими удостоверениями в интернете и, в случае обнаружения правонарушения — привлечь виновных к ответственности. Соответствующее решение было принято на заседании вчера, 1 июля, передает УНН со ссылкой на Информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины.

Так, на заседании секретарь Комитета Сергей Швец сообщил, что обнаружил в интернете объявление о продаже журналистского удостоверения.

“При этом приводятся преимущества, которые предоставляет статус журналиста, средство массовой информации от которого может быть предоставлена вид и цена услуги”, — говорится в сообщении.

Швец убежден, что случаи использования фальшивых удостоверений могут вырасти перед местными выборами.

“Мы защищаем журналистов и недопустимо, чтобы статусом журналиста кто-то торговал”, — сказал председатель Комитета Нестор Шуфрич.

Как ранее сообщал УНН, Комитет свободы слова поддержал законопроект об увеличении штрафов за преступления против журналистов.

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