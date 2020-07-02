Комітет свободи слова підтримав законопроект про збільшення штрафів за злочини проти журналістів

Так, нардепи розглянули проект закону № 3633 “Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів”, спрямований на посилення захисту журналістів, їх близьких родичів та членів їх сімей від застосування погроз або насильства у зв’язку із здійсненням журналістами законної професійної діяльності, а також у випадку перешкоджання їх законній професійній діяльності.

“Комітет з питань свободи слова підтримав законопроект і пропонує головному Комітету рекомендувати Верховній Раді прийняти його за основу і в цілому”, — йдеться у повідомленні.

Законопроектом пропонується збільшити санкції у статті 171 Кримінального кодексу України, а також викласти в новій редакції частину четверту статті 3451 Кримінального кодексу України, якою передбачити кримінальну відповідальність за погрозу вбивством, насильством, знищенням чи пошкодженням майна журналісту, його близьким родичам чи членам сім’ї, умисне заподіяння таким особам побоїв, легких, середньої тяжкості або тяжких тілесних ушкоджень у зв’язку із здійсненням цим журналістом законної професійної діяльності, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб або організованою групою у вигляді позбавлення волі на строк від семи до чотирнадцяти років.

Також нагадаємо, що профільний комітет рекомендує Раді прийняти за основу законопроект “Про медіа”.