Комитет свободы слова поддержал законопроект об увеличении штрафов за преступления против журналистов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Комитет по вопросам свободы слова поддержал законопроект № 3633, предусматривающий внесение изменений в Уголовный кодекс Украины и усиление уголовной ответственности за преступления против журналистов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины.
Так, нардепы рассмотрели проект закона № 3633 “О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за совершение уголовных преступлений против журналистов”, направленный на усиление защиты журналистов, их близких родственников и членов их семей от применения угроз или насилия в связи с осуществлением журналистами законной профессиональной деятельности, а также в случае препятствования их законной профессиональной деятельности.
“Комитет по вопросам свободы слова поддержал законопроект и предлагает главному комитету рекомендовать Верховной Раде принять его за основу и в целом”, — говорится в сообщении.
Законопроектом предлагается увеличить санкции в статье 171 Уголовного кодекса Украины, а также изложить в новой редакции часть четвертую статьи 3451 Уголовного кодекса Украины, которой предусмотреть уголовную ответственность за угрозу убийством, насилием, уничтожением или повреждением имущества журналисту, его близким родственникам или членам семьи, умышленное причинение таким лицам побоев, легких, средней тяжести или тяжких телесных повреждений в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц или организованной группой в виде лишения свободы на срок от семи до четырнадцати лет.
Также напомним, что профильный комитет рекомендует Раде принять за основу законопроект “О медиа”.