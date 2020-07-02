Парламентський комітет звернеться до МВС через торгівлю журналістськими посвідченнями
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Комітет з питань свободи слова звернеться до Міністерства внутрішніх справ України з проханням перевірити інформацію про торгівлю журналістськими посвідченнями в інтернеті й, у разі виявлення правопорушення — притягнути винних до відповідальності. Відповідне рішення було прийнято на засіданні вчора, 1 липня, передає УНН з посиланням на Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України.
Так, на засіданні секретар Комітету Сергій Швець повідомив, що виявив в інтернеті оголошення про продаж журналістського посвідчення.
“При цьому наводяться переваги, які надає статус журналіста, засіб масової інформації від якого може бути надана посвідка і ціна послуги”, — йдеться у повідомленні.
Швець переконаний, що випадки використання фальшивих посвідчень можуть зрости перед місцевими виборами.
“Ми захищаємо журналістів і неприпустимо, щоб статусом журналіста хтось торгував”, — сказав голова Комітету Нестор Шуфрич.
Як раніше повідомляв УНН, Комітет свободи слова підтримав законопроект про збільшення штрафів за злочини проти журналістів.