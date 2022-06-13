Парламентские выборы во Франции: партия Макрона лидирует в первом туре

Детали

Правительственная партия опередила на 0,09% объединение "Новый народный экологический и социальный союз", которое возглавляет левый лидер Жан-Люк Меланшон.

Третье место заняла партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" – 18,67% голосов.

Во второй тур вышли "Вместе", "Новый народный экологический и социальный союз" и "Национальное объединение". Другие партии во второй тур не проходят, поскольку не набрали требуемого минимума – 12,5% голосов.

Как сообщили, в этом году фиксируют низкую явку на выборы. Голосование проигнорировало более половины избирателей (52,48%).

Наблюдатели отмечают, что за счет особенностей французской системы выборов в парламент расстановка сил по итогам второго тура может измениться.

В частности, основные институты общественного мнения заявили, что, несмотря на то, что у альянса Маркона есть хорошие возможности для получения наибольшего количества мест с большим отрывом, президент все еще может потерять контроль над парламентом в финальном туре голосования.

Контекст

12 июня во Франции начался первый тур парламентских выборов.

Для президента Франции результаты парламентских выборов имеют решающее значение: он приобретает всю полноту власти только в том случае, если его партия имеет большинство в нацсборе. Иначе главе государства приходится назначать премьера и правительство из состава оппозиционного ему парламентского большинства.