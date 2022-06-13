Парламентські вибори у Франції: партія Макрона лідирує у першому турі

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Урядова партія випередила на 0,09% об'єднання "Новий народний екологічний та соціальний союз", яке очолює лівий лідер Жан-Люк Меланшон.

Третє місце посіла партія Марін Ле Пен "Національне об'єднання" – 18,67% голосів.

У другий тур вийшли "Разом", "Новий народний екологічний та соціальний союз" та "Національне об'єднання". Інші партії у другий тур не проходять, оскільки не набрали необхідного мінімуму – 12,5% голосів.

Як повідомили, цього року фіксують низьку явку на вибори. Голосування проігнорували понад половину виборців (52,48%).

Спостерігачі зазначають, що за рахунок особливостей французької системи виборів до парламенту розстановка сил за підсумками другого туру може суттєво змінитись.

Зокрема, основні інститути громадської думки заявили, що, незважаючи на те, що альянс Маркона має гарні можливості для отримання найбільшої кількості місць із великим відривом, президент все ще може втратити контроль над парламентом у фінальному турі голосування.

Контекст

12 червня у Франції розпочався перший тур парламентських виборів.

Для президента Франції результати парламентських виборів мають вирішальне значення: він набуває всієї повноти влади лише в тому випадку, якщо його партія має більшість у нацзборі. Інакше главі держави доводиться призначати прем'єра та уряд зі складу опозиційної йому парламентської більшості.