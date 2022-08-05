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Парламентская ВСК рекомендовала правоохранителям проверить причастность третьих лиц к убийству Ноздровской - экс-нардеп

Парламентская ВСК рекомендовала правоохранителям проверить причастность третьих лиц к убийству Ноздровской - экс-нардеп

Киев • УНН

 • 177088 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Временная следственная комиссия в Верховной Раде, которая занималась расследованием нападений на активистов, в частности, убийства Ирины Ноздровской, рекомендовала правоохранителям выделить отдельное уголовное производство относительно причастности третьих лиц к убийству правозащитницы. Об этом УНН рассказал народный депутат 8-го созыва Игорь Мосийчук.

Цитата

“Рекомендовано полиции было выделить в отдельное производство (относительно причастности третьих лиц к убийству Ирины Ноздровской - ред.) (...) В течение 8 месяцев после задержания Россошанского Национальной полицией отрабатывались несколько версий, которые выдвигали родные относительно определенных лиц. В течение 8 месяцев шли негласные следственные действия: этих людей слушали, следили, снимали информацию. Никакого подтверждения причастности, кроме Россошанского, у полиции нет. Соответственно, никакие следственные действия не проводились", - рассказал Мосийчук.

Детали

Мосийчук также отметил, что ВСК проводила беседу с нардепом Антоном Яценко, которого родственники Ноздровской называют заказчиком преступления. Тот отрицал свою причастность к преступлению. Вместе с тем проверить иным образом нардепа тогда не могли, ведь тогда еще действовала депутатская неприкосновенность.

Напомним

3 августа суд вынес приговор по делу об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской: Юрия Россошанского приговорили к 15 годам за решеткой. 

В то же время родственники погибшей не верят, что Россошанский сам совершил преступление. Дочь Ноздровской Анастасия считает, что суд должен был отправить дело на пересмотр и найти и наказать всех убийц. В частности, она указала на Андрея Небытова, который в 2018 году был заместителем начальника Нацполиции в Киевской области (ныне начальник НПУ области).

Вместе с тем, мать Ноздровской Екатерина Дуняк утверждает, что активистке неоднократно угрожал нардеп Антон Яценко, на которого та когда-то работала. Однако после Революции Достоинства правозащитница вместе с депутатом Татьяной Черновол пыталась привлечь нардепа к ответственности за коррупцию, в частности давала показания прокуратуре.

Отметим, что Россошанский на суде подчеркивал, что его заставили взять вину на себя. Конкретных лиц он не назвал, но говорил, что полицейские проводили с ним беседы без присутствия адвоката.

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