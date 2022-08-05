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Парламентська ТСК рекомендувала правоохоронцям перевірити причетність третіх осіб до вбивства Ноздровської - екснардеп

Парламентська ТСК рекомендувала правоохоронцям перевірити причетність третіх осіб до вбивства Ноздровської - екснардеп

Київ • УНН

 • 177089 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Тимчасова слідча комісія у Верховній Раді, яка займалася розслідуванням нападів на активістів, зокрема, вбивства Ірини Ноздровської, рекомендувала правоохоронцям виділити окреме кримінальне провадження стосовно причетності третіх осіб до вбивства правозахисниці. Про це УНН розповів народний депутат 8-го скликання Ігор Мосійчук.

Цитата

“Рекомендовано поліції було виділити в окреме провадження (щодо причетності третіх осіб до вбивства Ірини Ноздровської - ред.) (...) Протягом 8 місяців після затримання Россошанського Національною поліцією відпрацьовувались декілька версій, які висували рідні відносно певних осіб. Протягом 8 місяців тривали негласні слідчі дії: цих людей слухали, стежили, знімали інформацію. Жодного підтвердження причетності, окрім Россошанського, у поліції немає. Відповідно, ніякі слідчі дії не проводились”, - розповів Мосійчук.

Деталі

Мосійчук також зазначив, що ТСК проводила бесіду з нардепом Антоном Яценком, якого родичі Ноздровської називають замовником злочину. Той заперечував свою причетність до злочину. Разом з тим, перевірити іншим чином нардепа тоді не могли, адже тоді ще діяла депутатська недоторканність.

Нагадаємо

3 серпня суд виніс вирок у справі про вбивство правозахисниці Ірини Ноздровської: Юрія Россошанського засудили до 15 років за ґратами. 

Водночас родичі загиблої не вірять, що Россошанський сам вчинив злочин. Донька Ноздровської Анастасія вважає, що суд мав відправити справу на перерозгляд та знайти й покарати всіх вбивць. Зокрема вона вказала на Андрія Нєбитова, який у 2018 році був заступником начальника Нацполіції у Київській області (нині начальник НПУ області).

Разом з тим, мати Ноздровської Катерина Дуняк стверджує, що активістці неодноразово погрожував нардеп Антон Яценко, на якого та колись працювала. Однак, після Революції Гідності правозахисниця разом з депутаткою Тетяною Чорновол намагалася притягнути нардепа до відповідальності за корупцію, зокрема давала свідчення прокуратурі.

Зазначимо, що Россошанський на суді наголошував на тому, що його змусили взяти провину на себе. Конкретних осіб він не назвав, однак казав, що поліцейські проводили з ним бесіди без присутності адвоката.

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