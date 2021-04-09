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Парламентская ВСК инициировала расследование деятельности набсовета "Укрзализныци"

Киев  •  УНН

 • 14681 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Вчера, 8 апреля, члены Временной следственной комиссии ВР продолжили разбираться в причинах критического состояния "Укрзализныци". На повестке дня было три вопроса: провал подготовки ведомственных больниц "Укрзализныци" к приему пациентов с COVID-19, причины схода поезда Киев-Запорожье 29 марта и финансовый план "Укрзализныци" на 2021 года. Об этом в Facebook сообщила председатель ВСК, народный депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина, передает УНН.

По ее словам, вчерашнее заседание ВСК продолжалось 3 часа, чтобы выяснить у руководства "Укрзализныци", "что такое хорошо, а что такое плохо и что недопустимо ни при каких обстоятельствах, так как уровень хронической безалаберности управления поразил даже опытных политиков".

Провал подготовки больниц

"Самый сложный, пожалуй, вопрос, потому что затрагивает не только коррупцию, схемы и убытки "Укрзализныци", но и последствия этих явлений - жизни людей. На втором году пандемии больницы "Укрзализныци" оказались не готовы к приему больных COVID-19. И это в то время, когда людей кладут уже в родильные дома и детские больницы. Как пояснил и.о. главы правления "Укрзализныци" Иван Юрык, управление внутренней безопасности вплоть до марта этого года блокировало филиалу "Центра охраны здоровья" проведение необходимых закупок. Причины уже выясняют в рамках служебного расследования. Иван Юрык обещает, что все виновные понесут наказание, но у членов ВСК и наших коллег вопрос не только к внутренней безопасности, но и эффективности работы филиала "ЦОЗ". Мы проанализировали "ковидные" закупки 2021 года - никаких не было. Мы посмотрели закупки 2020 года - некоторые даже отменялись из-за неактуальности. Например, неактуальным в "ЦОЗ" определили закупку защитных халатов для наших медиков, не говоря уже о качестве тех, что были закуплены. Члены ВСК безусловно проконтролируют и обещание руководства "Укрзализныци" ускорить закупки, и служебное расследование по поиску виновных в срыве подготовки больниц, но в свою очередь я предложила поручить также и правоохранителям привлечь к ответственности каждого, кто помешал это сделать вовремя, и каждого, кто ответственен за непредоставление нашим людям гарантированной медицинской помощи в этих больницах, при том, что государство должным образом обеспечило их финансированием. Члены ВСК единогласно это поддержали", - сообщила Гришина.

Сход пассажирского поезда

"И.о. главы правления "Укрзализныци" Иван Юрык проинформировал народных депутатов о том, что служебное расследование по факту инцидента еще продолжается, однако уже сейчас причиной видится человеческий фактор. Речь о бригаде, которая настраивала пути после температурного перепада и по каким-то причинам не сообщила о необходимости снижения скорости на этом участке, а то и полной остановки движения. Я не буду давать оценку этой информации, пока идет следствие, но хочу отметить, что эти "непонятные причины" как в вопросе подготовки больниц, так и в вопросе схода поезда получили уже, на мой взгляд, системный характер служебной халатности. В конце этого расследования мы должны увидеть всю вертикаль виновных и привлеченных к ответственности лиц, а не демонстрацию крайнего среди простых работников с зарплатой в пять тысяч гривен. Члены ВСК совершенно справедливо подметили, что через 10 дней после инцидента страна до сих пор не знает по фамилиям перечень виновных, а начальник регионального филиала "Приднепровской железной дороги" Заруба А., ответственный за этот участок, до сих пор не уволен с занимаемой должности. Поэтому, члены ВСК также поручили правоохранительным органам дать правовую оценку действиям всех причастных к инциденту, включая руководство регионального филиала", - заявила глава ВСК.

Оценка финансового плана "Укрзализныци"

"По предварительной оценке членов ВСК, доход "Укрзализныци" от перевозки на 2021 года искусственно завышен на 18,6% или на 13,4 млрд грн. Также искусственно завышаются доходы от пассажирских перевозок на фоне их падения. Члены ВСК расценивают финансовый план "Укрзализныци" на 2021 год как фикцию, не реальную к исполнению. Решено провести детальное расследование деятельности Наблюдательного совета и Правления "Укрзализныци" и по результатам расследования вынести соответствующее решение Президенту, Премьер-министру и министру инфраструктуры", - резюмировала Гришина.

Справка по ВСК

Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины по вопросам проверки и оценки состояния АО "Укрзализныця", расследования фактов возможной бездеятельности, нарушения законодательства Украины органами управления указанного предприятия, что привели к значительному ухудшению технического состояния предприятия и основных производственных показателей, была создана 27 января 2021 года. Срок деятельности Временной следственной комиссии - один год со дня ее образования. Отчет Временной следственной комиссии о выполненной работе будет заслушан на пленарном заседании Верховной Рады Украины не позднее шестимесячного срока со дня ее образования.

Дополнение

Кабмин 17 марта уволил Владимира Жмака с должности главы правления "Укрзализныци".

11 марта в отставку подал директор по коммерческой работе Иракли Эзугбая. В прошлом году "Укрзализныця" понесла убытки в 12 млрд грн, 7 млрд грн из которых - убытки на услугах грузоперевозки, в частности из-за решения Эзугбая снизить тарифы. В СМИ говорят, что Эзугбая это делал нарочно, в пользу близких компаний "Дженерал контейнер сервисес" и "Рисоил". Как было на самом деле, предстоит выяснить Временной следственной комиссии, поскольку НАБУ со своей функцией не справилось, несмотря на меморандум о совместной борьбе с коррупцией.

Ответственный за это направление детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов не открыл ни одного уголовного производства по изложенным в СМИ фактам о возможных преступлениях должностных лиц "Укрзализныци" во втором полугодии 2020 года. Всех вместе связывают с Михаилом Саакашвили.

Справка по кадрам "УЗ"

Иракли Эзугбая - бывший глава железной дороги Грузии при президенте Саакашвили. После обвинений в крупных хищениях покинул Грузию и перебрался в Украину. Назначение Эзугбая коммерческим директором "Укрзализныци" было первым кадровым решением Владимира Жмака - бывшего заместителя Саакашвили в Одесской ОГА.

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