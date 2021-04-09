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Парламентська ТСК ініціювала розслідування діяльності наглядової ради “Укрзалізниці”

Парламентська ТСК ініціювала розслідування діяльності наглядової ради “Укрзалізниці”

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Вчора, 8 квітня, члени Тимчасової слідчої комісії ВР продовжили розбиратися в причинах критичного стану “Укрзалізниці”. На порядку денному було три питання: провал підготовки відомчих лікарень “Укрзалізниці” до приймання пацієнтів з COVID-19, причини сходження потяга Київ-Запоріжжя 29 березня і фінансовий план “Укрзалізниці” на 2021 рік. Про це у Facebook повідомила голова ТСК, народний депутат від фракції “Слуга народу” Юлія Гришина, передає УНН.

За її словами, вчорашнє засідання ТСК тривало три години, аби з’ясувати у керівництва “Укрзалізниці”, “що таке добре, а що таке погано і що неприпустимо за жодних обставин, бо рівень хронічної недолугості управління вразив навіть досвідчених політиків”.

Провал підготовки лікарень

“Найскладніше, мабуть, питання, тому що зачіпає не тільки корупцію, схеми і збитки "Укрзалізниці“, а й наслідки цих явищ — життя людей. На другому році пандемії лікарні "Укрзалізниці“ виявилися неготовими до приймання хворих на COVID-19. І це в той час, коли людей кладуть вже у пологові будинки і дитячі лікарні. Як пояснив в.о. голови правління "Укрзалізниці“ Іван Юрик, управління внутрішньої безпеки аж до березня цього року блокувало філії "Центру охорони здоров’я“ проведення необхідних закупівель. Причини вже з’ясовують в рамках службового розслідування. Іван Юрик обіцяє, що всі винні понесуть покарання, але у членів ТСК і наших колег питання не тільки до внутрішньої безпеки, але і ефективності роботи філії "ЦОЗ“. Ми проаналізували "ковідні“ закупівлі 2021 року — жодної не було. Ми подивилися закупівлі 2020 року — деякі навіть скасовувалися через неактуальність. Наприклад, неактуальним в "ЦОЗ“ визначили закупівлю захисних халатів для наших медиків, не кажучи вже про якість тих, що були закуплені. Члени ТСК безумовно проконтролюють і обіцянку керівництва "Укрзалізниці“ прискорити закупівлі, і службове розслідування з пошуку винних у зриві підготовки лікарень, але своєю чергою я запропонувала доручити також й правоохоронцям притягнути до відповідальності кожного, хто завадив це зробити вчасно, і кожного, хто відповідальний за ненадання нашим людям гарантованої медичної допомоги в цих лікарнях, при тому, що держава належним чином забезпечила їх фінансування. Члени ТСК одноголосно це підтримали”, — повідомила Гришина.

Сходження потягу

“В.о. голови правління "Укрзалізниці“ Іван Юрик поінформував народних депутатів про те, що службове розслідування за фактом інциденту ще триває, проте вже зараз причиною вбачається людський фактор. Мова про бригаду, яка налаштовувала колії після температурного перепаду і з якихось причин не повідомила про необхідність зниження швидкості на цій ділянці, а то і повної зупинки руху. Я не буду давати оцінку цій інформації, поки триває слідство, але хочу відзначити, що ці "незрозумілі причини“ як в питанні підготовки лікарень, так і в питанні сходження потягу набули вже, на мій погляд, системного характеру службової недбалості. В кінці цього розслідування ми повинні побачити всю вертикаль винних і притягнутих до відповідальності осіб, а не демонстрацію крайнього з-поміж простих працівників з зарплатою в п’ять тисяч гривень. Члени ТСК абсолютно справедливо підмітили, що за 10 днів після інциденту країна досі не знає по прізвищах перелік винних, а начальник регіональної філії "Придніпровської залізниці“ Заруба О., відповідальний за цю ділянку, досі не звільнений від займаної посади. Тож, члени ТСК також доручили правоохоронним органам надати правову оцінку діям усіх причетних до інциденту, включаючи керівництво регіональної філії”, — заявила голова ТСК.

Оцінка фінансового плану “Укрзалізниці”

“За попередньою оцінкою членів ТСК, дохід "Укрзалізниці“ від вантажоперевезення на 2021 рік штучно завищений на 18,6% або на 13,4 млрд грн. Також штучно завищуються доходи від пасажирських перевезень на тлі їх падіння. Члени ТСК розцінюють фінансовий план "Укрзалізниці“ на 2021 рік як фікцію, не реальну до виконання. Вирішено провести детальне розслідування діяльності Наглядової ради та Правління "Укрзалізниці“ і за результатом розслідування винести відповідне рішення Президенту, Прем’єр-міністру та міністру інфраструктури”, — резюмувала Гришина.

Довідка щодо ТСК

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань перевірки та оцінки стану АТ “Укрзалізниця”, розслідування фактів можливої бездіяльності, порушення законодавства України органами управління зазначеного підприємства, що призвели до значного погіршення технічного стану підприємства та основних виробничих показників, була створена 27 січня 2021 року. Термін діяльності Тимчасової слідчої комісії — один рік з дня її утворення. Звіт Тимчасової слідчої комісії про виконану роботу буде заслухано на пленарному засіданні Верховної Ради України не пізніше шестимісячного терміну з дня її утворення.

Доповнення

Кабмін 17 березня звільнив Володимира Жмака з посади голови правління “Укрзалізниці”.

11 березня у відставку подав директор з комерційної роботи Іраклі Езугбая. Минулого року “Укрзалізниця” зазнала збитку у 12 млрд грн, 7 млрд грн з яких — збитки на послугах вантажоперевезення, зокрема через рішення Езугбая знизити тарифи. У ЗМІ подейкують, що Езугбая це робив навмисне, на користь близьких компаній “Дженерал контейнер сервісес” і “Рисоіл”. Як було насправді, належить з’ясувати Тимчасовій слідчій комісії, оскільки НАБУ зі своєю функцією не впоралося попри меморандум про спільну боротьбу з корупцією.

Відповідальний за цей напрямок детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов не відкрив жодного кримінального провадження за викладеними в ЗМІ фактами про ймовірні злочини посадових осіб “Укрзалізниці” у другому півріччі 2020 року. Усіх разом пов’язують з Міхеілом Саакашвілі.

Довідка щодо кадрів “УЗ”

Іраклі Езугбая — колишній очільник залізниці Грузії за президента Міхеіла Саакашвілі. Після звинувачень у великих розкраданнях покинув Грузію і перебрався до України. Призначення Езугбая комерційним директором “Укрзалізниці” було першим кадровим рішенням Володимира Жмака — колишнього заступника Саакашвілі в Одеській ОДА.

До теми

Народний депутат від фракції “Слуга народу” Ольга Василевська-Смаглюк вказала на грубе втручання Міхеіла Саакашвілі в роботу державних органів України та просування лобістських проектів.

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