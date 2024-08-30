"Парламентаризм": НБУ презентовал памятную монету, посвященную Верховной Раде Украины

В пятницу, 30 августа, в Верховной Раде состоялась презентация новой памятной монеты "Парламентаризм", посвященной важной составляющей демократического устройства Украины и ведущей роли в этом процессе украинского парламента. Об этом пишет УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Презентовали новую монету Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный и Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

На аверсе памятной монеты "Парламентаризм" в верхней части изображены стилизованные силуэты современных украинцев, которые являются представителями различных социальных, возрастных и профессиональных групп.

Это воплощает идею многогранности украинского народа и подчеркивает, что согласно Конституции Украины носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ.

Между силуэтами размещены надписи: ПРАВА, СВОБОДА, ДЕМОКРАТИЯ, ЧЕЛОВЕК, ЗАЩИТА РОДИНЫ, НАРОД, ПАРЛАМЕНТАРИЗМ, РАЗВИТИЕ СТРАНЫ, ИНКЛЮЗИВНОСТЬ, РАВЕНСТВО, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ и ЗАКОН, отражающие фундаментальные принципы демократии.

Ниже - изображено узнаваемое всеми украинцами информационное табло для отображения в сессионном зале Верховной Рады результатов голосования.

На ее реверсе по кругу размещен стилизованный украинский орнамент, а в центре композиции на зеркальном фоне - логотип Верховной Рады Украины.

Дополнение

Памятная монета "Парламентаризм" введена в обращение 30 августа 2024 года. Она имеет номинал 5 гривен, изготовлена из нейзильбера, категория качества чеканки - "специальный анциркулейтед". Тираж - 50 000 штук в сувенирной упаковке.

Приобрести памятную монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также у банков-дистрибьюторов (перечень которых указан на странице официального Интернет-представительства Национального банка). Более подробная информация о начале реализации будет опубликована на официальных сайтах интернет-магазина НБУ и банков-дистрибьюторов.

Напомним

Национальный банк Украины презентовал памятные монеты "Орнек. Крымскотатарский орнамент", посвященные традиционному орнаменту крымских татар, одного из коренных народов Украины.