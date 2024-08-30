"Парламентаризм": НБУ презентував пам'ятну монету присвячену Верховній Раді України

У п'ятницю, 30 серпня, у Верховній Раді відбулася презентація нової пам’ятної монети "Парламентаризм", присвяченої важливій складовій демократичного устрою України та провідній ролі в цьому процесі українського Парламенту. Про це пише УНН з посиланням на НБУ.

Деталі

Презентували нову монету Голова Національного банку України Андрій Пишний та Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

На аверсі пам’ятної монети "Парламентаризм" у верхній частині зображені стилізовані силуети сучасних українців, які є представниками різних соціальних, вікових та професійних груп.

Це втілює ідею багатогранності українського народу та підкреслює, що згідно з Конституцією України носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ.

Між силуетами розміщено написи: ПРАВА, СВОБОДА, ДЕМОКРАТІЯ, ЛЮДИНА, ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ, НАРОД, ПАРЛАМЕНТАРИЗМ, РОЗВИТОК КРАЇНИ, ІНКЛЮЗИВНІСТЬ, РІВНІСТЬ, ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ та ЗАКОН, що відображають фундаментальні принципи демократії.

Нижче – зображено впізнаване всіма українцями інформаційне табло для відображення в сесійній залі Верховної Ради результатів голосування.

На її реверсі по колу розміщено стилізований український орнамент, а в центрі композиції на дзеркальному тлі – логотип Верховної Ради України.

Доповнення

Пам’ятна монета "Парламентаризм" введена в обіг 30 серпня 2024 року. Вона має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу, категорія якості карбування – "спеціальний анциркулейтед". Тираж – 50 000 штук у сувенірному пакованні.

Придбати пам’ятну монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банків-дистриб’юторів (перелік яких зазначено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку). Детальніша інформація про початок реалізації буде опублікована на офіційних сайтах інтернет-магазину НБУ та банків-дистриб’юторів.

Нагадаємо

Національний банк України презентував пам'ятні монети "Орнек. Кримськотатарський орнамент", присвячені традиційному орнаменту кримських татар, одного з корінних народів України.