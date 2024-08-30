"Парламентаризм": НБУ презентував пам'ятну монету присвячену Верховній Раді України

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 58034 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 115971 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 154668 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 125300 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 116694 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 117187 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 146875 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75752 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84247 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 183079 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.6 м/с
94 %
748 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 45664 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 34317 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

01:10 • 32275 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

01:26 • 32017 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

01:55 • 29515 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 154669 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 146875 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 183081 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 519834 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 598639 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 8294 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 35529 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 34987 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 37087 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 60148 перегляди
Актуальне
"Парламентаризм": НБУ презентував пам'ятну монету присвячену Верховній Раді України

"Парламентаризм": НБУ презентував пам'ятну монету присвячену Верховній Раді України

Київ • УНН

 • 20920 перегляди

У Верховній Раді представлено нову пам'ятну монету "Парламентаризм". Монета номіналом 5 гривень присвячена демократичному устрою України та ролі Парламенту, її тираж складає 50 000 штук.

У п'ятницю, 30 серпня, у Верховній Раді відбулася презентація нової пам’ятної монети "Парламентаризм", присвяченої важливій складовій демократичного устрою України та провідній ролі в цьому процесі українського Парламенту. Про це пише УНН з посиланням на НБУ.

Деталі

Презентували нову монету Голова Національного банку України Андрій Пишний та Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

На аверсі пам’ятної монети "Парламентаризм" у верхній частині зображені стилізовані силуети сучасних українців, які є представниками різних соціальних, вікових та професійних груп.

Це втілює ідею багатогранності українського народу та підкреслює, що згідно з Конституцією України носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ.

Між силуетами розміщено написи: ПРАВА, СВОБОДА, ДЕМОКРАТІЯ, ЛЮДИНА, ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ, НАРОД, ПАРЛАМЕНТАРИЗМ, РОЗВИТОК КРАЇНИ, ІНКЛЮЗИВНІСТЬ, РІВНІСТЬ, ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ та ЗАКОН, що відображають фундаментальні принципи демократії.

Image

Нижче – зображено впізнаване всіма українцями інформаційне табло для відображення в сесійній залі Верховної Ради результатів голосування.

На її реверсі по колу розміщено стилізований український орнамент, а  в центрі композиції на дзеркальному тлі – логотип Верховної Ради України.

Доповнення

Пам’ятна монета "Парламентаризм" введена в обіг 30 серпня 2024 року. Вона має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу, категорія якості карбування – "спеціальний анциркулейтед". Тираж – 50 000 штук у сувенірному пакованні.

Придбати пам’ятну монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банків-дистриб’юторів (перелік яких зазначено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку). Детальніша інформація про початок реалізації буде опублікована на офіційних сайтах інтернет-магазину НБУ та банків-дистриб’юторів.

Нагадаємо

Національний банк України презентував пам'ятні монети "Орнек. Кримськотатарський орнамент", присвячені традиційному орнаменту кримських татар, одного з корінних народів України.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.35
Bitcoin
$86,478.30
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,047.94
Ethereum
$2,045.88