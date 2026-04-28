Парламент вслед за военным положением одобрил продление мобилизации
Киев • УНН
Парламент поддержал продление всеобщей мобилизации с 4 мая 2026 года на 90 суток. За соответствующее решение проголосовали 304 народных депутата.
Верховная Рада продлила срок проведения всеобщей мобилизации в Украине (№15198), сообщили в парламенте во вторник, пишет УНН.
Детали
Перед этим ВР продлила действие военного положения на 90 суток.
Дополнение
Как сообщали в депутатском корпусе, парламент уже 19 раз продлевал действие военного положения и мобилизации, и в этот раз они продлены до 2 августа.