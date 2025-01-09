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БЭБ разоблачило группу компаний, через которые выводились средства американских инвесторов, в уклонении от уплаты налогов при перевалке пшеницы
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Парламент вызвал министра соцполитики

Парламент вызвал министра соцполитики

Киев  •  УНН

 • 5310 просмотра

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Парламент вызвал министра социальной политики Оксану Жолнович.

Верховная Рада вызвала министра социальной политики Оксану Жолнович, сообщили в депутатском корпусе, пишет УНН.

Детали

"Рада вызывает министра социальной политики. "За" - 239", - написал в частности нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

"Что интересно, инициатива была от депутата "Слуги народа" Павла Сушко", - отметил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

Сам Сушко ранее сегодня написал в Telegram, что "обратился в Верховную Раду Украины с призывом остановить провальную политику в детской и других сферах Министерства соцполитики".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политика
ministerstvo-sotsialnoi-politiki-ukrainiМинистерство социальной политики Украины
sluga-narodaСлуга народа
verkhovna-radaВерховная Рада