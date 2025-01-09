Парламент вызвал министра соцполитики
Киев • УНН
Парламент вызвал министра социальной политики Оксану Жолнович.
Верховная Рада вызвала министра социальной политики Оксану Жолнович, сообщили в депутатском корпусе, пишет УНН.
Детали
"Рада вызывает министра социальной политики. "За" - 239", - написал в частности нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.
"Что интересно, инициатива была от депутата "Слуги народа" Павла Сушко", - отметил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.
Сам Сушко ранее сегодня написал в Telegram, что "обратился в Верховную Раду Украины с призывом остановить провальную политику в детской и других сферах Министерства соцполитики".