Парламент викликав міністра соцполітики

Верховна Рада викликала міністра соціальної політики Оксану Жолнович, повідомили у депутатському корпусі, пише УНН.

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"Рада викликає міністра соціальної політики. "За" - 239", - написав зокрема нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

"Що цікаво, ініціатива була від депутата "Слуги народу" Павла Сушка", - зауважив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

Сам Сушко раніше сьогодні написав у Telegram, що "звернувся до Верховної Ради України із закликом зупинити провальну політику в дитячій та інших сферах Міністерства соцполітики".