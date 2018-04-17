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Парламент Армении избрал Сержа Саргсяна премьером

Киев • УНН

 • 11906 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Парламент Армении избрал Сержа Саргсяна премьером страны. Об этом сообщает коррепсондент УНН.

Парламент Армении избрал Сержа Саргсяна премьером

"За" проголосовали 77 парламентария из 97. Четыре депутата не голосовали.

Как сообщал УНН, полиция армянской столицы Еревана сообщает о задержании состоянию на 11:30 по киевскому времени 59 митингующих.

Заседание парламента Армении проходит в условиях, когда тысячи граждан перекрывают улицы Еревана, протестуя против избрания Сержа Саргсяна премьером. После конституционных изменений 2015 премьер-министр становится самым влиятельным чиновником в Армении. Оппозиционные группы считают, что реформа была проведена для того, чтобы Серж Саргсян смог остаться у власти после завершения его президентского срока.

Украинские Национальные Новости

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