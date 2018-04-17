Парламент Армении избрал Сержа Саргсяна премьером

"За" проголосовали 77 парламентария из 97. Четыре депутата не голосовали.

Как сообщал УНН, полиция армянской столицы Еревана сообщает о задержании состоянию на 11:30 по киевскому времени 59 митингующих.

Заседание парламента Армении проходит в условиях, когда тысячи граждан перекрывают улицы Еревана, протестуя против избрания Сержа Саргсяна премьером. После конституционных изменений 2015 премьер-министр становится самым влиятельным чиновником в Армении. Оппозиционные группы считают, что реформа была проведена для того, чтобы Серж Саргсян смог остаться у власти после завершения его президентского срока.