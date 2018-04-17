Парламент Вірменії обрав Сержа Саргсяна прем’єром
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Парламент Вірменії обрав Сержа Саргсяна прем’єром країни. Про це повідомляє кореспондент УНН.
"За" проголосували 77 парламентарі з 97. Чотири депутати не голосували.
Як повідомляв УНН, поліція вірменської столиці Єревана повідомляє про затримання станом на 11:30 за київським часом 59 мітингувальників.
Засідання парламенту Вірменії проходить в умовах, коли тисячі громадян перекривають вулиці Єревана, протестуючи проти обрання Сержа Саргсяна прем’єром. Після конституційних змін 2015 року прем’єр-міністр стає найвпливовішим чиновником у Вірменії. Опозиційні групи вважають, що реформа була проведена для того, щоб Серж Саргсян зміг залишитися при владі після завершення його президентського терміну.