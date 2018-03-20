Парламент отклонил реформу управления государственными банками
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Верховная Рада не поддержала законопроект о №7180 об особенностях управления государственными банками, который является стратегически важным для реформы финансового сектора, передает УНН со ссылкой на НБУ.
“Народные депутаты не поддержали в первом чтении законопроект № 7180 „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей управления государственными банками“. Национальный банк отмечает, что вопросы управления государственными банками для продолжения реализации реформы финансового сектора стратегически важны”, — говорится в сообщении Нацбанка.
Как уточнили в НБУ, принятие законопроекта №7180 позволило бы в корне пересмотреть принципы и механизмы корпоративного управления госбанками.
“Проект закона призван привести принципы корпоративного управления в госбанках в соответствии с лучшими международными стандартами. Это значительно повышает конкурентоспособность и эффективность государственных банков”, - отметил директор Департамента лицензирования НБУ Александр Бевз.
Кроме того отмечается, что отклоненный проект закона предусматривал создание изолированной от политического влияния системы управления деятельностью государственных банков через наблюдательные советы, большинство в составе которых составляли бы независимые члены.
В проекте четко выписывались критерии независимости членов наблюдательного совета, которые должны определяться путем конкурсного отбора в порядке, установленном Кабмином, исключительно из числа кандидатов, отобранных на условиях открытого конкурса компанией по подбору персонала.
Кроме того, документ предлагал ввести уголовную ответственность за неправомерное вмешательство в работу госбанков.
Напомним, основными проблемными аспектами, которые возникают в вопросе реформирования государственных банков в НБУ называют: обеспечение надлежащего корпоративного управления, решения вопроса неработающих кредитов, повышение операционной эффективности госбанков и ряд других.